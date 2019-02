Mercoledì 20 febbraio, alle 15, l’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia – Confapi Fvg organizza nella sua sede in viale Ungheria 28 a Udine un incontro per illustrare dettagliatamente le strategie d’ingresso nel mercato russo e la certificazione Eac, obbligatoria per esportare in Russia.

Ne parlerà Roberto Corciulo, presidente di IC&Partners Spa - Udine.