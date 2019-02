Fondi Ue, Fvg in prima linea contro le frodi

Il Friuli Venezia Giulia è una delle tre regioni italiane, insieme a Umbria e Calabria, dove sarà sperimentato un innovativo sistema di lotta contro le frodi comunitarie, una partita che vale 30 milioni di euro nella nostra regione e ben tre miliardi e mezzo in Italia.

Il Fvg è stato scelto perchè è una delle poche regioni italiane ad aver inserito il piano di contrasto alle frodi comunitarie nel proprio Piano di Rafforzamento Amministrativo.

A dar vita alla sperimentazione, presentata a Roma dai ministri per gli affari europei, Paolo Savona, e per la coesione territoriale, Barbara Lezzi, è il Consiglio nazionale dei Commercialisti, insieme al Comitato contro le frodi all'Unione Europea e all'Agenzia per la coesione territoriale.

Il progetto prevede vari step. Il primo consisterà nell'individuazione di standard condivisi di contrasto alle frodi; seguirà la formazione ad hoc sul territorio per la definizione di un elenco di commercialisti controllori.

"In Friuli Venezia Giulia - spiega Alberto Maria Camilotti (nella foto), presidente dei commercialisti di Udine - la nostra attività si concentrerà nella verifica e certificazione sui fondi strutturali dell'Unione Europea", per evitare errori e truffe ma soprattutto per accelerarne e migliorarne l'uso in un momento in cui l'economia rallenta.