Fondo risparmiatori, basta scarica-barile

Non c’è pace per i risparmiatori traditi delle Banche Venete. Che, dopo l’ennesimo rinvio del Fondo d’indennizzo, sono sul piede di guerra. “Ancora una volta siamo in balia di un Governo che non riesce a rispettare i tempi fissati nei decreti emanati”, attacca la presidente di Consumatori Attivi, Barbara Puschiasis. “Era già successo in gennaio quando la colpa era stata data all'Europa e non a una legge sbagliata che premiava gli speculatori. E' successo poi in primavera quando la colpa del mancato varo del decreto attuativo era stata scaricata su Corte dei conti e Commissione Europea, quando invece le uniche responsabilità ricadevano su chi aveva scritto una norma con varie incongruenze”.

“Succede ora quando, alla tanto attesa data del 26 luglio, non è corrisposta la messa in opera del postale Consap per l'accesso al Fondo. Il sottosegretario Villarosa scarica il barile sul Garante della Privacy, salvo arrivare a stretto giro una smentita da parte di quest'ultimo che, invece, mette nero su bianco come il Mef sia in estremo ritardo nell'invio del testo definitivo del decreto... non ancora pervenuto”, continua Puschiasis. “Basta fissare date che poi non vengono mantenute e basta scaricare ad altri responsabilità che cadono solo ed esclusivamente su chi fa proclami. I risparmiatori vivono nella continua incertezza del se e quando potranno riavere i loro soldi e aleggia molta delusione. E' ora di fatti e quindi auspichiamo che entro gli inizi di settembre questo fondo sia ‘partorito’ definitivamente. La corda ora è veramente troppo tirata" conclude Puschiasis.