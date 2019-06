Fondo risparmiatori, istruzioni per l’uso

Sul Fondo d’indennizzo per i risparmiatori traditi c’è grande confusione. E chi aveva investito i propri risparmi nelle Banche Venete non sa come muoversi. Per questo, Consumatori Attivi organizza un’assemblea, venerdì 21 giugno dalle 18 in Sala Valduga della Cciaa di Udine e Pordenone (piazza Venerio a Udine) per fare il punto della situazione e offrire importanti ‘istruzioni per l’uso’.

“Le opzioni per il ristoro – spiega la presidente Barbara Puschiasis - stanno tenendo con il fiato sospeso ormai da oltre quattro anni i risparmiatori di Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca e delle quattro banche dell'Italia centrale”.