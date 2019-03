Frena l’industria meccanica in Friuli

Brusca frenata per l’industria meccanica in provincia di Udine nel quarto trimestre del 2018, dopo l’andamento positivo che durava ormai dal 2017. Lo si rileva dai dati diffusi da Confindustria Udine in occasione dei Giorni della Metalmeccanica.

Nell’ultimo trimestre dello scorso anno l’industria meccanica friulana ha registrato un calo dello 0,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, dopo essere cresciuta in media del +3,1% nel 2017 e del +2,6% nei primi nove mesi del 2018, sempre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.