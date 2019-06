FriulAdria, Paolo Contini nuovo vicedirettore generale

Paolo Contini è il nuovo vicedirettore generale di Crédit Agricole FriulAdria che affiancherà il direttore Carlo Piana alla guida della banca. Contini subentra a Cesare Cucci che, dopo due anni di permanenza a Pordenone, rientra nel Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia con il ruolo di responsabile della Direzione Audit.

Nato a Pontedera (Pisa) il 15 agosto 1961, Paolo Contini vanta una profonda conoscenza bancaria e in particolare finanziaria grazie alle esperienze maturate in importanti istituti di credito italiani dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità. Nel 2007 è entrato in Crédit Agricole Cariparma diventando, nel 2008, responsabile della Direzione Private Banking e Wealth Management. Nel 2017 ha assunto la carica di vicedirettore generale di Crédit Agricole Carispezia. È inoltre membro del Consiglio di amministrazione di Crédit Agricole Vita e, dal 20 maggio 2019, è vicedirettore generale di Crédit Agricole FriulAdria.

In concomitanza con l’avvicendamento al vertice, per la settima volta Crédit Agricole FriulAdria si è aggiudicata il premio “Creatori di Valore” come miglior banca della regione Friuli Venezia Giulia. Il riconoscimento è stato ritirato a Milano dal direttore generale Carlo Piana nel corso della tradizionale cena di beneficenza organizzata da Class Editori in cui vengono consegnati i premi alle aziende creditizie che hanno realizzato le migliori performance patrimoniali e di efficienza nell’anno precedente.

Il soggetto da premiare viene selezionato con il criterio di valutazione MF Index, un indicatore che coniuga dimensioni e risultati, con l’obiettivo di individuare gli istituti che hanno saputo abbinare allo sviluppo della massa amministrata la capacità di fare cassa e generare profitti. Viene attribuito un punteggio decrescente (da 10 a 0) a ciascuno dei seguenti tre valori: massa amministrata, cash flow e indice di redditività. La media ponderata dei tre punteggi determina l’MF Index.

Crédit Agricole FriulAdria, negli ultimi anni, si è già aggiudicata altre sei volte il premio “Creatori di Valore”: nel 2008, nel 2011, nel 2012, nel 2013, nel 2016 e nel 2018.