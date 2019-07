FriulAdria lancia gli SmartPos di Nexi

Crédit Agricole FriulAdria offre alle attività commerciali e professionali i nuovi SmartPos di Nexi che consentono di accettare qualsiasi modalità di pagamento digitale e di trasmettere i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. Il prodotto Nexi, azienda leader nei pagamenti digitali in Italia, semplifica la gestione dell’attività commerciale e offre una serie di servizi a valore aggiunto ai clienti, compresa un’assistenza dedicata per ogni esigenza.

L’esercente, tramite lo SmartPos, può anche disporre di un registratore di cassa, grazie all’integrazione con una stampante fiscale e un software gestionale dedicato. Si tratta di una soluzione, come previsto dalla normativa vigente, in grado di trasmettere in forma automatica i dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate. Attraverso un App Store integrato è possibile scaricare una serie di applicazioni che permettono agli esercenti di arricchire i servizi fruibili tramite il device, garantendo una gestione più semplice ed efficace del punto vendita.

Inoltre, per gli esercenti che operano in mobilità gli stessi servizi sono disponibili attraverso un modello portatile più compatto e leggero: lo SmartPos Mini.

“Siamo soddisfatti di essere al fianco di Crédit Agricole FriulAdria – ha dichiarato Marco Ferrero, Direttore Commerciale di Nexi – per offrire l’innovazione dello SmatPOS a tutti i clienti che ricercano soluzioni di incasso e pagamento innovative per semplificare e sviluppare la propria attività commerciale. Lo SmartPOS offre, con un design all’avanguardia e un minimo ingombro, una piattaforma completa e integrata di servizi innovativi che permettono di cambiare il modo in cui le persone pagano ogni giorno in Italia”.