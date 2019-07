Friulchem in Borsa, il plauso di Unindustria

Unindustria Pordenone plaude alla recente ammissione di Friulchem in AIM Italia, mercato borsistico di riferimento per le aziende con un alto potenziale di crescita. Friulchem è una PMI innovativa: fondata nel 1996 a Vivaro, è tra i principali operatori italiani attivi a livello internazionale nel segmento dei farmaci veterinari, in particolare nella ricerca e sviluppo e produzione conto terzi di semilavorati antibiotici e nello sviluppo di dossier per farmaci generici. Nel 2018 ha registrato un fatturato pari a 16,1 milioni di euro.

“Aprirsi al mercato – ha detto il Presidente di Unindustria Pordenone, Michelangelo Agrusti – non è mera questione di strumenti ma di cultura gestionale, economica e di atteggiamento complessivo verso il cambiamento, sempre più necessario in questo momento così delicato. Anche, ma non solo per queste ragioni, un grande augurio di buon lavoro a tutto il management di Friulchem”.

L’azienda, anche grazie alla raccolta di capitali (4,5 milioni), intende perseguire una strategia di crescita organica – investimenti finalizzati a incrementare la capacità produttiva su scala nazionale o internazionale, per ampliare la gamma di prodotti ed implementare sinergie di costo ed efficientamento – e crescita del portafoglio.