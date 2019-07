Friulchem sbarca in Borsa

Cresce la pattuglia delle società friulane quotate in Borsa a Milano. Sbarcherà domani in Piazza Affari la Friulchem, società di Vivaro, fortemente innovativa, che negli anni è riuscita a ritagliarsi spazi sempre più importanti nello sviluppo e nella produzione per conto terzi di semilavorati e prodotti finiti contenenti principi attivi farmaceutici e integratori alimentari per il settore veterinario.

Il “disco verde” per la matricola friulana è arrivata da Borsa Italiana sia per la negoziazione delle azioni ordinarie, sia dei warrant. Friulchem sarà quotata sull'AIM Italia, il listino delle piccole e medie imprese del Belpaese a forte tasso di crescita.

L’azienda friulana sbarca a Piazza Affari dopo il collocamento di due milioni e mezzo di azioni ordinarie cum warrant, destinato a investitori istituzionali, professionali e retail.

Buona la risposta del mercato in questa prima fase: la domanda è stata superiore di 1,23 volte all’offerta. Il controvalore complessivo dell’offerta, al prezzo di collocamento di 1,8 euro per azione, è stata di 4,5 milioni di euro.

La capitalizzazione iniziale di Friulchem sarà di circa 14,4 milioni di euro. Il flottante dell’operazione sarà di poco superiore al 31,2% del capitale.