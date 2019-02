Friulia, investimento di 2,5 milioni in Amb

Friulia sostiene la crescita di Amb Spa, azienda di San Daniele e marchio internazionale leader nella produzione di film plastici per il packaging prevalentemente alimentare, con un aumento di capitale di 2,5 milioni di euro. Friulia intende così rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria dell’azienda con il fine di sostenere il suo progetto di espansione in termini di capacità produttiva e offerta di prodotto. L’intervento della finanziaria regionale permetterà ad Amb ampliare la presenza sui mercati europei e di consolidare la presenza nelle aree già presidiate.

Amb è sinonimo di innovazione tecnologica e creatività italiana nel settore del packaging alimentare e farmaceutico in primis. La sua produzione di film multistrato ad alta barriera comprende una gamma di soluzioni completa che garantisce ai clienti alte performance qualitative. Inoltre, Amb è la prima azienda in Europa ad avere adottato la stampa ad acqua sui propri prodotti, eliminando totalmente i solventi e perseguendo il proprio obiettivo di azienda sostenibile. La società è stata costituita nel 1969 a San Daniele del Friuli e ancora oggi il processo di espansione è guidato dalla stessa famiglia. Nel 2017 ha chiuso l’esercizio con un fatturato pari a 96,5 milioni di euro e il trend di crescita è confermato anche dai dati semestrali di giugno 2018, con ricavi pari a 51,4 milioni di euro in aumento del 6 per cento rispetto all’analogo periodo del 2017.

Il Business Plan triennale di Amb prevede investimenti per 13,7 milioni di euro che andranno ad aumentare la capacità produttiva degli stabilimenti dell’azienda siti ad Amaro e a San Daniele del Friuli. Secondo il piano industriale la produzione dovrebbe raggiungere nel 2021 le 79.000 ton/anno (+14.000 ton rispetto al 2018), per un fatturato pari a circa 150 milioni di euro. L’incremento delle vendite sarà possibile grazie all’ingresso nel mercato inglese e al consolidamento nei mercati francese e spagnolo.

“Friulia ha deciso di sostenere Amb accompagnandola nel processo di crescita per i prossimi anni", ha spiegato il presidente di Friulia, Pietro Del Fabbro. "La vocazione internazionale, che ad oggi ha portato le esportazioni dell’azienda friulana a raggiungere una quota di oltre il 70% sul totale delle vendite, ha spinto Friulia a scommettere su questo ambizioso progetto, che consoliderà la posizione di Amb in un mercato competitivo come quello del packaging industriale. Sono sicuro che la partnership permetterà ad entrambi di raggiungere traguardi importanti”.

Bruno Marin, presidente di Amb ha espresso soddisfazione per l’operazione: “La collaborazione con Friulia rafforza ulteriormente il posizionamento di Amb tra i player attivi nel settore degli imballaggi per alimenti e prodotti di largo consumo. L’apporto di Friulia permetterà alla nostra impresa di confrontarsi con realtà importanti provenienti da tutta Europa e di esportare il know how e l’esperienza maturata nella realizzazione di prodotti in plastica che negli ultimi 10 anni ha portato quasi a triplicare il fatturato”.