Friulia, un milione per la crescita di Biolab

Friulia sostiene il processo di crescita e internazionalizzazione di Biolab, impresa di Gorizia attiva nella filiera dei prodotti biologici, con un aumento di capitale di 700 mila euro unito a un finanziamento fino a 300 mila euro di durata quinquennale. L’intervento finanziario sarà completato con un affiancamento manageriale con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo in azienda.

Biolab è un’azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti gastronomici biologici freschi a base di proteine vegetali particolarmente indicati per vegetariani e vegani. Nasce nel 1991 grazie all’intuizione dell’imprenditore Massimo Santinelli, che si pone l’obiettivo di accrescere la diffusione di prodotti origine vegetale, provenienti da agricolture biologiche controllate e certificate. Negli ultimi anni il successo sempre più marcato di una “cultura del biologico” ha permesso a Biolab di aumentare l’offerta e il fatturato, che nel 2018 ha raggiunto gli 8,4 milioni di euro (+11% rispetto al 2017). La crescita progressiva ha così permesso all’azienda di proporsi come uno dei principali leader nel settore degli alimenti biologici, grazie ai suoi prodotti di gastronomia, affettati e alimenti a base di Seitan e Tofu. Le diverse specialità sono commercializzate con i 3 marchi di proprietà di Biolab, Biolab, Liveg e Una Rosa di Sapori, inoltre l’azienda commercializza i prodotti derivanti dalla trasformazione della rosa di Gorizia, radicchio tipico goriziano.

Il business plan 2019-2021 prevede investimenti complessivi per 2,4 milioni di euro (comprensivi dell’intervento di Friulia), che si aggiungono a quelli già effettuati nel corso del 2018, pari a 646 mila euro. Il piano prevede l’acquisto di impianti e macchinari per la sterilizzazione e la pastorizzazione dei prodotti e investimenti focalizzati sul business degli affettati vegani e sulla categoria dei surgelati, che permetterà all’azienda di poter esportare i proprio prodotti oltre i confini Europei. Una parte dei fondi sarà inoltre impiegato per sostenere il progetto Valest, che punta a ridurre gli scarti nel processo di produzione recuperando l’amido dal processo produttivo e rimettendolo nel circolo industriale. La crescita sarà supportata anche dall’inserimento di un nuovo export manager e dall’introduzione di 12 risorse in azienda, che raggiungerà un totale di 86 addetti nel 2021.

Massimiliano Fedriga, presidente della Regione ha affermato: “La Regione, anche attraverso le sue partecipate come Friulia, è impegnata a valorizzare il tessuto produttivo del Friuli Venezia Giulia, sostenendo soprattutto aziende come Biolab che stanno investendo molto sulla ricerca per presentarsi come eccellenza su un mercato internazionale bio in forte espansione. Utilizzare in buona parte prodotti del territorio, inoltre, significa favorire la nostra filiera produttiva di qualità perchè il nostro obiettivo è fare sapere che il made in Fvg è buono ma anche sano. In questo modo, Biolab si pone come uno dei punti di riferimento per il rilancio imprenditoriale di Gorizia”.

Federica Seganti, presidente di Friulia, ha sottolineato: “Friulia è lieta annunciare l’importante intervento in Biolab, azienda con ampie possibilità di crescita. Friulia ha scelto di supportare la società non solo dal punto di vista economico ma anche consulenziale come partner per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese del territorio. Si tratta di un passaggio fondamentale e necessario, soprattutto in un settore competitivo e stimolante come quello dei prodotti alimentari biologici”.

Massimo Santinelli, amministratore unico di Biolab ha dichiarato: “La nuova partnership con Friulia ci permetterà di sfruttare il trend positivo che il mercato bio sta vivendo negli ultimi anni. Un settore che in Italia vale 5,5 miliardi di euro complessivi, di cui 2 miliardi derivano dall’export. Per questo motivo nei prossimi anni prevediamo una forte spinta verso il processo d’internazionalizzazione, con nuovi prodotti che verranno commercializzati anche in aree extra CEE come Cina e Usa. L’arrivo del nuovo export manager e il sostegno di Friulia ci permetteranno di perseguire questo importante obiettivo”.