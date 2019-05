Friulia investe nel futuro di Venchiaredo

Friulia supporta la crescita di Venchiaredo, società della provincia di Pordenone specializzata nella produzione di stracchino, sottoscrivendo un prestito obbligazionario di 1,5 milioni di euro per il piano di sviluppo della società. La finanziaria regionale conferma la sua presenza a sostegno dell’azienda friulana, dopo che nel 2016 aveva concluso un aumento di capitale per 1,2 milioni di euro.

L’operazione ha l’obiettivo di sostenere nuovi investimenti per la crescita della produzione e dell’occupazione, rafforzando il ruolo dell’azienda nel settore dei prodotti caseari d’alta qualità. L’intervento di Friulia si inquadra nel più complesso piano di riassetto societario di Venchiaredo, che ha portato Granarolo ad acquisire il controllo del 72,3% delle azioni.

Venchiaredo è un’azienda di Sesto al Reghena che opera nel settore caseario, producendo stracchino di alta qualità in prevalenza per conto terzi. L’inizio dell’attività risale al 1968, quando alcuni agricoltori, che tutt’ora forniscono il latte alla società, hanno dato vita ad una cooperativa per la lavorazione del latte. Nel 2005, nell’ambito di un piano di ristrutturazione aziendale a cui ha partecipato anche Friulia, è nata la Venchiaredo spa. I dati di bilancio mostrano oggi un trend positivo, con ricavi che nel 2018 hanno raggiunto i 26,9 milioni di euro, in crescita del 10% rispetto all’anno precedente.

Il Business Plan triennale 2019-2021 di Venchiaredo prevede investimenti rilevanti destinati all’incremento della capacità produttiva e dell’occupazione, oltre che all’ammodernamento degli impianti. Tra il 2019 e il 2020 è previsto un ulteriore aumento della produzione con ricavi in significativo sviluppo.

Il presidente di Friulia, Federica Seganti, ha dichiarato: “Friulia ha deciso di continuare a sostenere Venchiaredo accompagnandola nel processo di crescita anche nei prossimi anni. Il ruolo di primo piano dell’azienda nel settore caseario, ci ha convinto a sostenere un progetto vincente che guarda al futuro. Gli investimenti previsti nei prossimi anni permetteranno di ammodernare gli impianti e assumere nuovo personale, confermando l’impegno dell’azienda sul territorio regionale”.

Alessandro Driussi, presidente di Venchiaredo ha espresso soddisfazione per l’operazione: “La storica collaborazione con Friulia ci ha permesso un costante sviluppo nel tempo consentendoci di divenire una delle principali aziende del settore caseario in Italia. Con un latte fornito per il 70% dalla cooperativa dei produttori locali, riusciamo a garantire prodotti di alta qualità a Granarolo ed ai nostri 200 clienti attivi nella GDO. Grazie al sostegno di Friulia potremmo consolidare il nostro processo di crescita verso un futuro ambizioso”.