Friulia investe nella cartiera di Rivignano

Friulia investe 1,2 milioni di euro nella Cartiera Rivignano, impresa storica della provincia di Udine attiva nel settore della produzione di carta per contatto con gli alimenti. L’intervento di Friulia ha l’obiettivo di sostenere la crescita dell’azienda attraverso politiche di miglioramento della redditività, di sviluppo commerciale e di efficientamento energetico. L’operazione prevede un aumento di capitale di 500 mila euro a cui sarà affiancato un finanziamento di 700 mila euro, anche mediante il coinvolgimento del Confido Friuli. A seguito dell’intervento, Friulia sarà socia della cartiera assieme al presidente Mario Bolzonella, l’AD Gianni Crivellari e l’imprenditore Mario Lovato.

Cartiera Rivignano nasce nel 1961, e diventa presto uno dei principali produttori nel settore della carta per contatto con gli alimenti sul mercato nazionale. Dopo la crisi del 2013, Mario Bolzonella – figlio del fondatore Augusto – ha preso in mano le redini dell’azienda costituendo la nuova Cartiera Rivignano insieme ai due soci, Mario Lovato e Gianni Crivellari, con l’obiettivo di dare continuità alle operazioni e potenziare lo sviluppo commerciale. Nel 2017 l’impresa, ha registrato un incremento del fatturato del 32% rispetto all’anno precedente.

Il Business Plan di Cartiera Rivignano con orizzonte temporale 2018-2020 prevede una strategia di posizionamento dei prodotti tecnici nella fascia alta del mercato anche attraverso la vendita di nuovi prodotti dedicati al settore degli alimenti. Inoltre, il piano mira a sviluppare ulteriormente le attività di R&D e la commercializzazione di nuovi prodotti in chiave eco sostenibile. A supporto della strategia sono previsti investimenti rilevanti finalizzati all’adozione di tecnologie per un miglior utilizzo dei fattori produttivi, per il risparmio energetico e per il miglioramento della produttività nel suo complesso. Anche grazie ai nuovi capitali immessi da Friulia saranno inseriti nuovi impianti.

“Friulia ha deciso di sostenere Cartiera Rivignano, azienda che da sempre punta sull’innovazione e sulla ricerca dell’eccellenza dei suoi prodotti. Con questa operazione Friulia conferma il suo impegno nel sostenere le imprese che investono sul territorio, creando un valore aggiunto in termini di occupazione e di sviluppo tecnologico. Cartiera Rivignano opera in un settore complesso ma fondamentale come quello della produzione di carta per uso alimentare, distinguendosi come l’unica realtà del settore in Europa che produce esclusivamente carte filigranate e come l’unica PMI in Italia che dispone degli impianti sia per la produzione che per la lavorazione della carta”, ha dichiarato Pietro del Fabbro, Presidente di Friulia.

Mario Bolzonella, Presidente di Cartiera Rivignano Srl ha affermato che: “Cartiera di Rivignano è onorata di poter collaborare con Friulia in un progetto innovativo, che punta alla crescita dell’azienda attraverso la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti sempre più rispondenti alle attuali e future normative in termini di rispetto della salute dei consumatori e della sostenibilità ambientale, oltre ad una forte spinta per lo sviluppo dei mercati esteri. L’intervento di Friulia permetterà inoltre di potenziare i due nostri due stabilimenti da 10.000 e 14.000 mq. di Rivignano. Facendo leva sulle innovazioni tecniche di prodotto e dei processi, unitamente al rafforzamento della rete commerciale, puntiamo a raggiungere gli 11 milioni di ricavi entro il 2020”. Il presidente ringrazia inoltre tutti i dipendenti, poiché anche grazie alla loro disponibilità e professionalità si è potuti arrivare a questo importante passaggio per il futuro sviluppo dell’Azienda.