Friulia punta su Pmi e microimprese

La Presidente di Friulia Federica Seganti assieme al Presidente della Regione Massimiliano Fedriga ha presentato oggi il nuovo piano industriale della Finanziaria Regionale con orizzonte temporale 2019-2022. Il piano, che prevede misure specifiche e operazioni innovative, è stato formulato sulla base degli indirizzi di gestione condivisi con la Regione e adottati dall’Assemblea degli Azionisti. A oggi Friulia può contare su un patrimonio che ammonta a 640 milioni di euro, fondi propri che saranno messi a disposizione delle imprese del territorio, delle PMI ma anche, come mai prima d’ora, delle piccole iniziative imprenditoriali arrivando a ideare strumenti finanziari a supporto della crescita anche delle “Microimprese”.

Friulia intende portare avanti gli obiettivi del piano ricorrendo ad un mix tra attività più tradizionali e strumenti innovativi. L’obiettivo è duplice, da un lato ampliare la platea di imprese che possano beneficiare del supporto della finanziaria regionale e dall’altro iniziare a concorrere all’erogazione di finanziamenti tramite strumenti di finanza agevolata che facilitino l’accesso al credito delle PMI e delle piccole imprese. Gli obiettivi, in arco piano sono quelli di sviluppare ulteriormente l’attività tradizionale raggiungendo circa 70 imprese (PMI) in portafoglio e concorrere all’erogazione di finanziamenti ad un target stimato di oltre 130 giovani imprese in fase di crescita tramite gli strumenti di finanza agevolata (liquidity facility, tranched cover e start up).

Il piano inoltre prevede un continuo e attento controllo dei costi di gestione, che grazie all’ottimizzazione dei processi e alla valorizzazione delle professionalità presenti nella finanziaria regionale hanno consentito di continuare a ridurre i costi a giugno 2019 del 3,6% rispetto allo stesso periodo del 2018. L’efficienza gestionale e il presidio della qualità e dello sviluppo delle risorse si confermano essere il presupposto per garantire l’efficacia nel lungo periodo dell’attività di supporto al territorio di Friulia. Ad oggi Friulia può contare su una struttura solida composta da 30 dipendenti, un capitale investito nell’attività tradizionale di circa 160 milioni di euro e liquidità a servizio delle nuove progettualità del piano industriale di 90 milioni di euro.

Le imprese partecipate dalla Finanziaria (l’80% delle quali PMI) producono un fatturato aggregato pari a 1,8 miliardi di euro - equivalente a circa il 7,1% dei ricavi totali di tutte società di capitali del Friuli Venezia Giulia - e offrono complessivamente 7.000 posti di lavoro, il 6,7% dei dipendenti nel privato in Regione.

Le principali novità del piano industriale presentato oggi, riguardano proprio gli strumenti che saranno messi a disposizione per facilitare gli interventi a favore di PMI, Micro Imprese, Start up e Venture Capital tramite strumenti creati ad hoc come i Minibond e altre operazioni innovative tra cui Tranched Cover e Liquidity Facility, azioni che mirano a facilitare le condizioni di accesso al credito. Friulia intende inoltre proporre strumenti già consolidati come il Money & Coaching, il finanziamento finalizzato al rilancio aziendale, il Replacement, il sostegno nella delicata fase del passaggio generazionale e il Project Financing. Soluzioni che negli ultimi anni hanno permesso a numerose aziende del territorio regionale di avanzare nel processo di crescita e internazionalizzazione, rafforzando sempre più il ruolo di Friulia come facilitatore di sviluppo del tessuto economico locale. Inoltre, grazie alla partnership tra Friulia e l’Agenzia Lavoro & Sviluppo Impresa, verranno favoriti nuovi investimenti e insediamenti produttivi che accresceranno l’attrattività della nostra Regione. Infine, la Finanziaria accompagnerà le PMI nell’ingresso ai mercati internazionali, potendo contare sui servizi della controllata Finest che saranno ulteriormente implementati per supportare l’export delle imprese del territorio già dalle prime fasi del processo di internazionalizzazione prima dell’apertura di una sede all’estero.

FOCUS: GLI STRUMENTI FINANZIARI. Minibond: rappresentano una fonte alternativa e complementare ai finanziamenti bancari. Sono pensati per garantire stabilità alla provvista finanziaria per le PMI al mercato, in preparazione ad eventuali operazioni di private equity o quotazione di Borsa. Possono essere emessi da PMI non quotate, S.p.A. o S.r.l. e sottoscritti da Friulia insieme ad altri investitori istituzionali. Possono garantire una raccolta a servizio dello sviluppo del capitale circolante o per il sostegno della realizzazione di investimenti o, infine, anche per il rilancio aziendale.

Tranched Cover, Liquidity Facility e Venture Capital: strumenti di supporto a micro e piccole imprese volti ad agevolare l’accesso al credito ad aziende di recente costituzione e difficilmente finanziabili per la scarsa storicità bancaria. Le misure permettono di rafforzare le PMI usufruendo di finanziamenti delle banche a tassi agevolati e di interventi in capitale pensati per le start up innovative.

Money & Coaching: formula di successo che prevede un intervento finanziario per l’acquisizione, da parte dell’impresa, di consulenza, formazione e supporto manageriale, anche mediante temporary manager, in aeree quali la lean production, le esportazioni, la finanza e l’organizzazione.

Finanziamenti per il rilancio aziendale: interventi in capitale per il rilancio di aziende rallentate dal contesto finanziario ma dotate di caratteristiche industriali distintive.

Attività di investimento tradizionale: interventi per il sostegno di imprese già attive nel mercato con l’obiettivo di dare continuità al controllo imprenditoriale attraverso un rafforzamento della governance e lo sviluppo di soluzioni finalizzate a qualificare l’attività dell’organizzazione e consentirle di competere nei mercati internazionali.

I COMMENTI. "La nuova governance di Friulia punta, in accordo con la Regione e parallelamente alle iniziative tradizionalmente realizzate, a dare supporto in particolare alle piccole e medie imprese (Pmi) che compongono gran parte del tessuto produttivo del Friuli Venezia Giulia. In questo modo verranno sostenuti lo sviluppo e l'innovazione e saranno consolidate le imprese locali, con un occhio di riguardo alle startup", ha detto il governatore Fedriga, rimarcando "l'importanza della finanziaria regionale per la crescita del Friuli Venezia Giulia e il ruolo fondamentale giocato in questi anni a sostegno di tante realtà sane che, per problemi finanziari dovuti alla congiuntura economica, rischiavano di dover sospendere la produzione".

"Nel prossimo assestamento di bilancio verranno destinate alla finanziaria ulteriori risorse, le quali saranno utilizzate per aumentare la competitività delle nostre imprese". Fedriga ha poi espresso "particolare soddisfazione per la messa a disposizione delle aziende dei mini-bond, i quali possono essere uno strumento innovativo per rispondere alle esigenze finanziarie delle nuove imprese, che spesso non trovano soddisfazione nel percorso di credito tradizionale proprio a causa della loro recente costituzione".

Seganti ha sottolineato come l'azione della finanziaria regionale punta a "sviluppare ulteriormente l'attività tradizionale, raggiungendo circa 70 Pmi in portafoglio, e a concorrere all'erogazione di finanziamenti a un target stimato di oltre 130 aziende giovani in fase di crescita tramite strumenti di finanza agevolata. Inoltre, grazie alla partnership tra la finanziaria regionale e l'Agenzia lavoro e sviluppo impresa, verranno favoriti nuovi investimenti e insediamenti produttivi che accresceranno l'attrattività della Regione. Il piano prevede, infine, un attento controllo dei costi di gestione, che grazie all'ottimizzazione dei processi e alla valorizzazione delle professionalità interne hanno consentito di continuare a ridurre i costi a giugno 2019 del 3,6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018".

In merito, Seganti ha rimarcato che l'efficienza gestionale e il presidio della qualità e dello sviluppo delle risorse sono il presupposto per garantire l'efficacia nel lungo periodo dell'attività di supporto al territorio di Friulia.