Fvg, impennata di segnalazioni per operazioni finanziarie sospette

Impennata di segnalazioni di operazioni finanziarie sospette: in Friuli Venezia Giulia nel 2018 sono state 1.935, in crescita del 12,2 per cento. Un ritmo decisamente più alto rispetto alla media nazionale, che corre al 4,5 per cento rispetto all’anno precedente. Il dato emerge dall’ultimo bollettino dell’Unità di informazione finanziaria (Uif) di Banca d’Italia.

La crescita, in tutto il Paese, è imputabile soprattutto alle segnalazioni di riciclaggio, che hanno più che compensato la continua riduzione di quelle relative alla voluntary disclosure e il rallentamento delle segnalazioni relative al finanziamento del terrorismo.

Nell’ambito regionale, il numero maggiore di segnalazioni provengono dalla provincia di Pordenone (681 in crescita del 20,3%), seguita da quella di Udine (644 in aumento del 2,2%), da quella di Trieste che, però, registra la crescita più sostenuta (459 in aumento del 18,3%), mentre chiude la classifica Gorizia (151, più 7,8%).