Fvg, Pil in forte frenata nel 2019

La Fondazione Nordest rivede al ribasso la crescita del Pil del Friuli Venezia Giulia nel 2019: da un’iniziale 1,3% stimato in autunno per tutto il Nordest, scende a uno 0,5-1 per cento, suscettibile di notevoli variazioni a causa di una molteplicità di fattori: dall’andamento del commercio mondiale al rallentamento dell’economia tedesca.

E’ proprio la frenata tedesca a preoccupare gli analisti della Fondazione Nordest. In Germania – ha detto ieri sera a FriulEconomy Gianluca Toschi, ricercatore senior della Fondazione – nel 2018 gli ordinativi dell’industria manifatturiera sono sono diminuiti del 7% in un anno. “E’ un dato impressionante – ha concluso – che spaventa molto”.