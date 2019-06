Fvg ai primi posti per l'innovazione

Il Friuli Venezia Giulia è considerata l’unica regione italiana Strong-Innovator in seguito al miglioramento delle performance dell’innovazione del 7,7%.

Lo si rileva dal quadro europeo di valutazione dell’innovazione pubblicato oggi dalla Commissione Europea, che colloca il Friuli Venezia Giulia al 102° posto su 240 regioni europee. Il Friuli Venezia Giulia ha registrato performance dell’ 80% superiori rispetto alle regioni italiane ultime in classifica.

L’affermazione del FVG potrebbe essere un’ottima occasione per partecipare all’iniziativa European Entrepreneurial Region (EER), durante la quale vengono premiatele regioni dell'UE che mostrano una strategia imprenditoriale eccezionale ed innovativa, indipendentemente dalle dimensioni, dalla ricchezza e dalle competenze. I territori con la visione politica più chiara, credibile e lungimirante ricevono il marchio EER.

Per la prima volta in assoluto l’Europa ha superato gli Stati Uniti per quanto riguarda l’Innovazione anche grazie ad Horizon2020, il più ambizioso programma di ricerca e innovazione proposto dalla commissione Juncker.

Questi dati servono inoltre ad avvalorare le recenti raccomandazioni specifiche per paese della Commissione nel quadro del semestre europeo, nelle quali viene messo in risalto il ruolo fondamentale che dovrebbero ricoprire la ricerca e l’innovazione nelle politiche degli Stati Membri.

Nel quadro europeo gli Stati membri vengono divisi in 4 gruppi di prestazioni; nel complesso l’innovazione dell’Unione è aumentata dell’8,8% dal 2011 riuscendo a superare per la prima volta gli Stati Uniti. C’è ancora molta strada da fare però per raggiungere i tassi di innovazione della Corea del Sud e del Giappone.