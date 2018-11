Fvg esempio di efficienza e avanguardia per tutta l’Italia grazie ad Autofficina Autronica

Il Friuli Venezia Giulia come esempio di efficienza e avanguardia per tutta l’Italia. Tutto questo grazie ad Autofficina Autronica, azienda di Feletto Umberto (Udine), che ieri, assieme al sito web friulano Mondo Meccatronico, ha portato la sua esperienza al Service Day di Brescia, il primo evento italiano dedicato agli operatori della filiera auto e alla gestione delle attività di post vendita.

Al centro dell’evento temi quali il servizio clienti e la presenza web e social come strumenti di relazione con il cliente. Temi su cui Autronica è stata chiamata ad intervenire domenica 18 novembre come capofila e testimonianza, parlando di “Idee gestionali per i riparatori e ottimizzazioni” da come migliorare l’efficienza del lavoro a come curare al meglio il servizio clienti fino alla comunicazione e al marketing, ambito su cui l’azienda sta lavorando molto e bene con soddisfacenti risultati. Un contributo fondamentale per ispirare piccole e medie imprese del settore a migliorarsi ogni giorno attraverso la presenza online: recensioni, trasparenza, appuntamenti whatsapp, tutti strumenti che devono entrare nella quotidianità dell’azienda.



La prima edizione di Service Day ‘Guida al cambiamento’, ideata da AsConAuto in collaborazione con Quintegia, ha avuto luogo al Brixia Forum di Brescia dal 16 al 18 novembre e ha coinvolto circa 35 mila aziende da tutta l’Italia tra carrozzerie, gommisti e riparatori per un comparto che nella penisola vale 30 miliardi di euro di fatturato.

Grande soddisfazione, quindi, per Andrea Guzzo, responsabile tecnico di Autronica: “Essere chiamati come relatori in questa occasione è un grande riconoscimento per Autofficina Autronica e per le persone che si impegnano ogni giorno per ottenere questi risultati. I cambi gestionali e le ottimizzazioni per facilitare il cliente e il lavoro all’interno dell’autofficina danno come risultato finale interventi più veloci e smart. Il nostro obiettivo è la soddisfazione piena del cliente, farlo sentire accolto e compreso e offrire servizi personalizzati per viaggiare tranquillo e in tutta sicurezza”.



“Il mondo dell’autoriparazione - spiega Andreina Nonini, responsabile marketing dell’azienda - sta notevolmente cambiando. La professionalità dei tecnici meccatronici deve essere accompagnata da trasparenza, rispetto dei tempi, facilitazione dell’appuntamento fino alla digitalizzazione, per rendere fruibili tutti i servizi anche con un clic. Il web, anche per le realtà più ancorate al territorio, non è il futuro ma il presente”.

Da sempre volta al miglioramento continuo per offrire al cliente finale un servizio eccellente, Autofficina Autronica è stata eletta nel 2017 migliore officina d’Italia tra i centri assistenza Opel. Un’ulteriore conferma dell’ottimo lavoro che Pierluigi e Andrea Guzzo, titolari dell’azienda, stanno facendo in questi anni.



Sul palco anche il friulano Vittorio Bacchetti che con la sua esperienza trentennale nel settore dell’autoriparazione e la sua passione per la comunicazione e il marketing è oggi una guida per il nuovo mercato degli autoriparatori con il blog dedicato www.mondomeccatronico.com. Durante il suo intervento ha parlato di guerrilla marketing e di come le chiavi di lettura degli autoriparatori debbano subire cambiamenti importanti anche nelle piccole/medie imprese.

Risultati concreti e inviti ai prossimi eventi dedicati al mondo automotive non sono mancati. Il Friuli si distingue ancora una volta, mostrandosi capace di mettere in campo sinergie tra professionisti e cambiamenti trainanti per il settore nazionale.