Generali dice no al carbone

"La politica di sostenibilità che le Generali stanno seguendo si sta consolidando in maniera importante”. Lo ha detto il presidente del gruppo, Gabriele Galateri di Genola, parlando a Roma, a margine del 'Global sustainability forum' presso la Luiss Business School.

“Nel febbraio del 2018 – ha aggiunto Galateri - il consiglio di amministrazione ha approvato una politica sulle tematiche ambientali, in particolare riguardo al carbone. Abbiamo deciso di uscire dagli investimenti che riguardano aziende che producono energia dal carbone e contemporaneamente abbiamo preso l'impegno di investire entro il 2021 fino a 4,5 miliardi di attivi green. Non daremo più coperture assicurative a miniere di carbone e così via", ha concluso Galateri.