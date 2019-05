Le Generali hanno avviato una trattativa, tuttora in fase iniziale, per rilevare gli asset del gruppo MetLife in Centro Europa (in particolare Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e Romania), caratterizzati da una crescita più sostenuta rispetto alla media dell’Unione Europea. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. Le attività sono state valutate 2 miliardi di euro.

MetLife è uno dei maggiori gruppi assicurativi al mondo con sede a New York e oltre 62 miliardi di dollari di ricavi annuali.