Genova, attesa in Friuli per la ricostruzione del Morandi

C'è attesa in Friuli per le decisioni per la ricostruzione del nuovo ponte di Genova. Oggi, nel capoluogo ligure, la commissione di esperti avvierà l'esame dei progetti presentati per la realizzazione del ponte che sostituirà quello di Morandi, crollato alla vigilia di Ferragosto.

Fra i progetti ben tre sono targati Friuli Venezia Giulia e per due di loro, quello presentato da Fincantieri e quello della Cimolai, oltre alla competizione fra le imprese, si prefigura anche una gara a distanza fra due delle più grandi archistar del pianeta: Renzo Piano, il cui lavoro è alla base della proposta di Fincantieri, e lo spagnolo naturalizzato svizzero Santiago Calatrava, da anni collaboratore della Cimolai.

Secondo le indiscrezioni della vigilia, il colosso navalmeccanico è in pole position. Ha presentato un progetto sicuramente suggestivo, insieme alla Salini Impregilo, il più importante gruppo italiano di costruzioni, e a Italferr, che è del gruppo Ferrovie dello Stato e ha la più grande società di ingegneria in Italia. Il progetto prevede un costo di 230 milioni di euro e 12 mesi di lavoro a partire dalla consegna dell’area.

La novità delle ultime ore è quella della Cimolai, che in un video ha presentato il rendering del suo progetto, che in realtà prospetta tre diverse alternative (nella foto): un ponte continuo della lungheza di 1.075 metri con sette campate principali da 125 metri ciascuna; c'è poi un ponte strallato con cinque campane principali da 140 metri ciascuna e, infine, un avveniristico ponte ad arco, dal grande impatto scenografico, che pevede un'unica campata principale della lunghezza di 550 metri e il riutilizzo della fondazione esistente.

Rimane, invece, ancora segreto il progetto presentato dalla De Eccher, il colosso friulano delle costruzioni che ha cantieri in tutto il mondo e si presenta come una sorta di outsider nella corsa per la ricostruzione del ponte di Genova.

Le decisioni della commissione di esperti dovrebbero arrivare in tempi strettissimi: si parla di giorni, se non addirittura di ore.