Iccrea Banca confermato il Rating BBB

L’agenzia di rating DBRS ha rinnovato il rating su Iccrea Banca, Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, confermando il giudizio BBB (low) sul lungo termine. L’agenzia ha alzato l’outlook da “Negativo” a “Stabile”, a seguito degli sviluppi legati all’avvio operativo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e al nuovo ruolo di Capogruppo di Iccrea Banca delle 140 BCC aderenti.

“L’innalzamento dell’outlook è, per Iccrea Banca e per tutto il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, un importante segnale – ha commentato Mauro Pastore, Direttore Generale di Iccrea Banca – che testimonia la bontà del percorso intrapreso con la costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea; un percorso che oggi proseguiamo per garantire lo sviluppo dell’intero Gruppo e il rafforzamento dell’azione delle BCC sui loro territori”.

“Il risultato di oggi ci sprona a guardare avanti verso i prossimi traguardi – ha aggiunto Giovanni Boccuzzi, Chief Financial Officer di Iccrea Banca – con una particolare attenzione al percorso di derisking avviato dal Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, che vedrà un’ulteriore tappa con una cartolarizzazione entro la fine dell’anno con schema di garanzia statale GACS. Tale operazione, del valore stimato di 1,2 miliardi di euro e che segue le precedenti del 2018 per un controvalore di gross book value di oltre 3 miliardi di euro, prevede il coinvolgimento di oltre 60 Banche del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, e si inserisce nella strategia complessiva di dismissione annuale di crediti non performing per 1,8 miliardi di euro, secondo gli obiettivi comunicati all’Autorità di Vigilanza europea”.

In Friuli Venezia Giulia le BCC che hanno aderito al Gruppo sono: CrediFriuli; Banca di Udine; BCC di Staranzano e Villesse e BCC Pordenonese.