Il Friuli? E' la nuova Svizzera

In 15 mesi, 2.041 risparmiatori tedeschi hanno depositato ben 113 milioni di euro nella CiviBank. Nessuno di loro, però, ha mai messo piedi in Friuli: hanno depositato i loro soldi nei forzieri di Cividale senza neanche uscire di casa e senza allontanarsi dal loro ufficio. Hanno perfezionato i loro depositi sul filo Germania-Cividale utilizzando i portali di una start up, la Raisin, che consente di accendere “conti di deposito a tempo” in banche di vari Paesi europei.

Il meccanismo è semplice e viene raccontato nei dettagli sul settimanale Il Friuli, da oggi in edicola, che spiega come il risparmio raccolto dalla Civibank in Germania, alla fine viene utilizzato per finanziare e sostenere famiglie e imprese friulane.