Impresa 4.0: un corso per avvicinare le aziende al futuro

La Camera di Commercio di Pordenone-Udine, in collaborazione con Friuli Innovazione e Punto Impresa Digitale, propone un ciclo di quattro seminari gratuiti per approfondire le tematiche legate alle pmi e Impresa 4.0.

Il primo appuntamento è lunedì 5 novembre dalle 17 alle 20 e sarà un focus introduttivo sulla tematica. Ci si concentrerà in particolare su intelligenza artificiale, big data, realtà aumentata e si andrà a verificare il proprio grado di digitalizzazione, operazione preliminare fondamentale per aprire concretamente le porte al futuro della propria impresa. Docente della lezione sarà Alessandra Gruppi, esperta in strategia d’impresa e innovazione di business.

Il corso si terrà alla sede di Udine della Camera di Commercio, in via Morpurgo 4. Per iscriversi sono dunque questi gli ultimi giorni. Tutte le info si trovano nella sezione Formazione del sito http://www.ud.camcom.it.

Le altre lezioni si terranno il 12 novembre, quindi il 14 e il 20 novembre, con il programma indicato sul sito.