In edicola il numero di maggio del magazine economico Il Friuli Business

E' in edicola - in allegato gratuito assieme al settimanale - il numero di maggio del mensile economico regionale Il Friuli Business. In copertina la neopresidente di Friulia Federica Seganti, che spiega la strategia della finanziaria regionale a supporto delle piccole imprese e delle startup. L'inchiesta del mese invece riguarda l'e-commerce, nel cui scenario nazionale la nostra regione è maglia nera per aziende che vendono al dettaglio sul web. Nella sua consueta rubrica Alberto De Toni continua l'inchiesta sul modello duale tedesco e la cogestione delle aziende "quasi alla pari" di azionisti e lavoratori. Come sempre nel magazine vengono raccontate numerose storie aziendali di successo e gli esperti de Il Friuli Business affrontano i temi più sentiti del momento.