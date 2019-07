Incontro sul Piano Nazionale Impresa 4.0

La Legge di Bilancio 2019 ha apportato significative modifiche agli incentivi fiscali più apprezzati del Piano Nazionale Impresa 4.0, in particolare credito d'imposta ricerca e sviluppo e iperammortamento – strumenti rivelatisi strategici per favorire gli investimenti in nuovi beni strumentali e innovazione – introducendo anche un nuovo tool a sostegno dell’utilizzo di manager per l’innovazione nelle PMI.

La proroga dell’iperammortamento e la conferma del credito d’imposta R&S aprono ad ulteriori opportunità, da cogliere senza indugi, ma ponendo grande attenzione al rispetto puntuale di tutte le previsioni normative e alle relative interpretazioni e novità di recente introduzione (in particolare la Circolare dell’Agenzia dell’Entrate del 10 aprile 2019 in materia di certificazione dei costi di Ricerca e Sviluppo, relazione tecnica e attività di controllo).

Le novità saranno ben dettagliate nell'incontro promosso da Unindustria Pordenone in collaborazione con Warrant Hub-Tinexta Group e Polo Tecnologico in programma mercoledì 10 luglio dalle 16 alle 18 nella sede di piazzetta del Portello 2. Nel corso dei lavori saranno esaminate anche le casistiche più significative riscontrate nella prassi aziendale.