Industria e Facility Management

Anip-Confindustria (Associazione nazionale Imprese di Pulizia e Servizi integrati) ha scelto il Friuli Venezia Giulia e la città di Udine per lo svolgimento della settima tappa del roadshow nazionale organizzato presso le sedi locali di Confindustria con l’obiettivo di far conoscere sia l’attività associativa, sia il comparto dei Servizi in tutta la sua ricchezza e complessità. L’evento, realizzato in collaborazione con Confindustria Udine, si terrà martedì 16 aprile alle 10 nella sala conferenze di Confindustria a Palazzo Torriani, in Largo Carlo Melzi, 2.

Il tema “Industria & Facility Management. Innovazione e Digital Transformation per il settore dei Servizi Integrati in Italia” sarà affrontato in un contesto territoriale più che mai adeguato: Confindustria Udine è, infatti, sede di uno dei 22 Digital Innovation Hub della piattaforma confindustriale creati per affiancare le imprese nella delicata fase di transizione verso ‘Industria 4.0’. Inoltre il Friuli Venezia Giulia ospita importanti aziende del comparto dei Servizi iscritte ad ANIP ed esperienze innovative che ne arricchiscono la filiera.

L’evento prevede il coinvolgimento di numerose aziende del settore, insieme agli esponenti del mondo politico-istituzionale, delle associazioni, delle università, delle forze sociali e, in genere, gli stakeholder di riferimento che, si confronteranno direttamente con gli imprenditori sulle diverse tematiche di attualità.

Dopo i saluti di Anna Mareschi Danieli, presidente Confindustria Udine, e Pietro Fontanini, Sindaco di Udine, prenderanno parola Lorenzo Mattioli, presidente Anip Confindustria; Walter Rizzetto, deputato, vicepresidente Commissione XI Lavoro; Giovanni Da Pozzo, presidente Cciaa Pordenone-Udine.

Importanti le testimonianze delle imprese friulane divenute leader in Italia. Saranno infatti presenti: Alessandro Pedone, ad Gsa Gruppo Servizi Associati, e Alberto Tavano Colussi, ad Euro & Promos, entrambe operative nell’ambito del facility management; Fabiano Benedetti, ceo di Beantech, azienda che opera nel campo dell’information technology, e Giovanni Riccardi, ceo diSupplean, start up nel campo dell’e-procurement.

"Al centro dell’attenzione - anticipa il presidente di Anip-Confindustria Mattioli - proporremo anche gli scenari di intervento che Anip considera prioritari per un nuovo protagonismo del Facility Management italiano: innovazione e Facility 4.0; sostenibilità, green-economy ed economia circolare. Inoltre, le nuove regole introdotte dalla riforma in corso del codice degli appalti con il decreto sblocca-cantieri; le nuove prospettive di mercato in un settore in forte crescita, dai Beni culturali alla Rigenerazione urbana; la proposta di una nuova legge quadro sui servizi".

L’incontro è pubblico e aperto a chiunque sia interessato. Per iscriversi: organizzazione@anipservizi.it.