Industria: le nuove sfide del futuro

L’Unione industriale di Pordenone compie 50 anni. E da allora molte cose sono cambiate. Quali sono le sfide che la manifattura del Friuli occidentale deve affrontare oggi? E quali i rapporti con gli altri territori? Lo abbiamo chiesto al presidente di Unindustria, Michelangelo Agrusti.



Presidente, partiamo dai cambiamenti. Quali sono i più importanti?

“Cinquant’anni fa eravamo in pieno boom industriale e gli abitanti di Pordenone sono raddoppiati grazie all’immigrazione dovuto allo sviluppo della Zanussi. Allora avevamo anche altre grandi imprese, come la Savio e la Galvani, oltre alla miriade di piccole imprese nate per la subfornitura.E poi si è sviluppato il settore del legno arredo. Da terra d’immigrazione, il Pordenonese è diventato luogo di un’immigrazione che il territorio ha saputo integrare. Allora Pordenone da grande paese diventò città, con un grande peso industriale. Era chiamata la Manchester d’Italia. La Zanussi era il terzo gruppo industriale italiano dopo Fiat e Montedison ed è stata traino per tutta la regione”.



E oggi?

“Alcuni caposaldi sono rimasti. L’Elecrtolux ha mostrato una vitalità straordinaria e il nuovo azionista della Zanussi si è dimostrato diverso dai fondi, grazie anche al management italiano. La famiglia Wallemberg ha lo stesso rilievo dei fondatori. Anche la Savio, nonostante le crisi, è stata risanata in maniera competitiva da Egam, ovvero tramite le partecipazioni pubbliche. Ora si tratta di rafforzare il tessuto industriale”.



Come?

“Investendo in formazione e infrastrutture. Quest’anno l’interporto di Pordenone diventerà il primo del Nordest e sarà il volano di un nuovo sviluppo di cui pochi sanno valutare le potenzialità. Dobbiamo porre rimedio al deficit infrastrutturale con il completamento e la trasformazione autostradale della Cimpello-Sequals-Gemona, con il nuovo nuovo ponte sul Meduna e con il potenziamento della linea ferroviaria Venezia-Tarvisio. Pordenone sarà uno dei vertici del nuovo triangolo industriale”.



Cinquant’anni fa nasceva anche la Provincia di Pordenone, eliminata nel 2016 e che ora dovrebbe rinascere. Che ne pensa?

“Ero contrario all’eliminazione, l’ente intermedio serve. Alla Regione dovrebbero competere solo pianificazione e legislazione, non la gestione. Andrebbe definito il perimetro delle competenze. E la nuova Provincia dovrebbe essere elettiva: la partecipazione dei cittadini non è un peso, ma una risorsa”.



I rapporti con Confindustria Udine?

“Sono convinto che si debbano valorizzare le specificità e metterle a comun denominatore, ma preservandole. La forza della nostra regione è rappresentata proprio dalle diversità che convergono”.



L’occupazione è cresciuta. Merito del Decreto Dignità?

“Le leggi non creano posti di lavoro. Se riuscissimo a superare la mancata corrispondenza tra professionalità richieste dall’industria e quelle presenti sul territorio, in Fvg avremmo piena occupazione. E l’Italia, con un fisco diverso, un minor costo dell’energia, migliori infrastrutture e più formazione sarebbe il primo Paese manifatturiero in Europa”.