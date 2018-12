Industriali oltre il Decreto Dignità

Ricorrere ad accordi aziendali e territoriali per migliorare, nell’autonomia delle parti sociali e rimanendo nell’ambito della legge, gli effetti prodotti dal Decreto Dignità. E’ questa la strada possibile e non ancora codificata sulla quale Unindustria Pordenone sta ragionando per il prossimo anno.



A dirlo è il direttore dell’associazione Paolo Candotti. “In passato – spiega Candotti - la proroga del contratto a termine fino a 36 mesi e senza causale consentiva, oltra a valutare la persona, di cercare in azienda gli spazi per una sua stabilizzazione, per esempio tramite il pensionamento di altro personale. E con la vecchia legge, la quota di lavoratori progressivamente stabilizzati ha raggiunto l’80%, dato superato dall’industria del Friuli occidentale”.



Al momento, però, si deve fare i conti con la situazione contingente. Due le vie percorribili dalle imprese con il divieto di proroga del contratto oltre i 12 mesi senza causale, vista la congiuntura che non consente una visibilità di lungo periodo e quindi l’impossibilità di offrire un contratto stabile. Da una parte c’è l’opzione di non assumere il lavoratore al termine del periodo stabilito dal contratto e cercarne un altro, dall’altra quella di ricorrere alle Agenzie interinali, che possono assumere la persona a tempo indeterminato e poi ‘girarla’ all’impresa.



Tuttavia, quest’ultima strada comporta particolari clausole e un aumento dei costi per le aziende a causa del possibile mancato utilizzo del personale.

Ma quanti sono i lavoratori che rischiano il posto il 31 dicembre? Stando ai dati di Unindustria, a fine contratto si trovano mille operatori del legno arredo e 500 del metalmeccanico. Una metà dovrebbe essere stabilizzata soprattutto dalle agenzie e in maniera residuale dalle aziende stesse, l’altra potrebbe chiudere l’anno senza mantenere il posto di lavoro.



E delle sfide che il comparto industriale pordenonese dovrà affrontare in futuro si è parlato nell’ambito del convegno ‘Connettere Pordenone all’Europa - Infrastrutture leva strategica di competitività e di nuovo sviluppo’ alla luce degli indicatori regionali.



Per quanto riguarda la demografia, dal 1991 al 2018 il peso del Friuli occidentale è cresciuto dal 22,9% al 25,6% sul totale regionale, con un saldo demografico 1981-2018 di più 37mila abitanti, a fronte di uno regionale di più 17mila. Pordenone è poi l’area con la quota più elevata di giovani (13,5% contro il 12,2% regionale) e presenta un numero medio di figli per donna più alto rispetto al dato complessivo del Fvg (1,41 contro 1,33 nel 2016). Sul fronte del lavoro, il tasso di occupazione pordenonese presenta gli indici più elevati (68,6%, 3 punti in più del dato regionale), con una crescita costante di occupati nell’ultimo triennio. Sul versante produttivo è localizzato nel Pordenonese il 26% delle unità locali di industria e servizi, considerate nel loro insieme. Il peso del territorio sul totale regionale cresce al 29% prendendo in esame il solo settore industriale, al 32% considerando le unità locali di industria e servizi con almeno 50 addetti. Restringendo il campo al settore industriale, risulta localizzato a Pordenone il 41% delle unità locali dell’industria con almeno 50 addetti.