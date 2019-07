Invariati i canoni di bonifica, fermi dal 2013

Con l’approvazione della giunta regionale, il bilancio consuntivo dell’esercizio 2018 del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, approvato dal Consiglio dei delegati, è diventato operativo. Il bilancio si suddivide in 17 milioni di euro per l’attività corrente e 21 milioni di euro per l’attività di investimento legata alla realizzazione di nuove opere di bonifica in delegazione dallo Stato e dalla Regione, o di interventi per l’ammodernamento e l’incremento del patrimonio consortile, che per l’anno 2018 hanno riguardato prevalentemente l’acquisto di nuove macchine operatrici e la manutenzione dei magazzini e delle sedi operative del consorzio. L’avanzo di amministrazione dell’esercizio, pari a 47mila euro, sarà utilizzato, come disposto dal consiglio dei delegati, per la ricostituzione e la manutenzione delle opere di bonifica e per incrementare le spese per la prevenzione e la sicurezza.

“Continua e si consolida, dunque – commenta il direttore generale Armando Di Nardo –, il processo di razionalizzazione ed efficientamento delle attività consortili, senza toccare i canoni di bonifica, invariati dal 2013. Un contributo importante proviene dalla produzione di energia elettrica, nel 2018 pari a circa 21/milioni di kWh (chilowattora) prodotta attraverso sei centrali idroelettriche e alcuni impianti fotovoltaici che hanno determinato entrate per 2,5 milioni di euro. Inoltre, con la produzione di energia rinnovabile si compensano i consumi energetici necessari per le attività consortili, senza determinare per i propri fabbisogni energetici un consumo di risorse e distruzione di materie prime del territorio”.

Per quanto riguarda l’attività tecnico-progettuale, il direttore generale aggiunto Stefano Bongiovanni sottolinea come nell’anno 2018 abbiano trovato attuazione gli interventi previsti nel programma annuale e triennale dei lavori, in particolare: 47 progetti e perizie suppletive e di variante esecutivi o in fase molto avanzata per un importo complessivo di circa 37 milioni, 24 appalti conclusi (21 milioni), 23 opere in corso di esecuzione (16.200.000), 11 rendicontazioni finali (4.200.000). “Un particolare impegno, operativo ed economico - afferma Bongiovanni - è stato rivolto anche alle manutenzioni dei corsi d’acqua da eseguire con fondi di bilancio, mediante finanziamento regionale o con la sottoscrizione di apposite convenzioni con le amministrazioni comunali interessate”.

“Questi numeri - conclude la presidente Rosanna Clocchiatti – confermano l’equilibrio di bilancio che ha caratterizzato il consorzio dalla sua costituzione. Appare opportuno confermare ed intensificare tutte le misure necessarie per razionalizzare ed efficientare la spesa corrente ed individuare nuove fonti di entrate, al fine di mantenere anche nei prossimi esercizi una situazione di equilibrio senza pregiudicare gli attuali livelli di attività o innalzare la contribuenza”.