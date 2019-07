Ivan Curzolo nuovo direttore di Informest

Il Consiglio di Amministrazione di Informest, a seguito di selezione pubblica, ha deliberato la nomina di Ivan Curzolo a Direttore dell’Agenzia di Sviluppo della Regione Friuli Venezia Giulia. Curzolo entra in servizio oggi, per la durata di tre anni.

Classe 1974, laureato in Giurisprudenza, profondo conoscitore della programmazione e progettazione comunitaria, Ivan Curzolo ha iniziato la propria attività professionale collaborando con diverse società di consulenza in Italia e all’estero. È stato componente del Gruppo di lavoro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la predisposizione del Quadro di riferimento strategico nazionale 2007–2013 e ha ricoperto numerosi ruoli di esperto nell’ambito di Segretariati congiunti di Programmi di Cooperazione transnazionale. Curzolo è stato inoltre Capo del Segretariato congiunto del Programma Interreg Sud Est Europa 2007–2013 a Budapest e del Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V Italia-Croazia 2014–2020 presso la Regione del Veneto.