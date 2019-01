Kipre: il Tribunale di Modena nomina i commissari

Il Tribunale di Modena ha nominato i commissari giudiziali per la gestione del concordato della Kipre, il gruppo al quale fanno capo i marchi di prosciutti Principe e King’s, con sei stabilimenti a San Daniele del Friuli, Trieste, Parma e Vicenza.



I commissari sono i commercialisti Angelo Zanetti, di Modena, e Marco Zanzi, di Bologna. Il primo è stato presidente dell’Ordine dei commercialisti di Modena, e il secondo è noto per essersi occupato del crac Tripcovich, a Trieste, e della ex bad bank del Banco di Napoli.



Zanetti e Zanzi avranno quattro mesi di tempo per capire se è possibile, ed eventualmente per definire, un piano industriale che sia in grado di tirare la Kipre fuori dai guai finanziari che hanno portato la famiglia Dukcevich a chiedere il concordato in bianco per il gruppo.



Guai finanziari che si sintetizzano – secondo il bilancio 2017, l’ultimo disponibile – in 130 milioni di debiti, di cui 72 verso le banche e 46 verso i fornitori, su un fatturato di 163 milioni di euro con 7 milioni di margine lordo.



Una situazione difficile già nel 2017 che ha portato il gruppo a preparare un piano industriale naufragato in seguito alla decisione di una delle banche del pool, alla fine di dicembre, di non sostenerlo.



I due commissari dovranno ora verificare se la strada da seguire è quella classica della ristrutturazione del debito e della cessione di alcuni asset o se, invece, ci sono delle alternative.



Intanto protestano i sindacati, preoccupati per il futuro dei circa 400 dipendenti del gruppo, a cominciare dalla Flai Cgil che chiede chiarezza e informazioni dirette da parte del gruppo.



Tutto questo, proprio nel giorno nel quale viene sancito da Banca Intesa la crescita a doppia cifra dell’export del prosciutto di San Daniele, un +12,3% nel terzo trimestre del 2018 che, in valore assoluto, significa 4,5 milioni di euro. Per il San Daniele è autentico boom nel Regno Unito (+342%), ma molto bene anche in Belgio (+32%), Germania (+21%) e Francia (+15%).