L'Industria Fvg rallenta a fine 2018

Rallenta l'industria del Friuli Venezia Giulia alla fine del 2018 in un quadro che rimane "complessivamente positivo", con la cantieristica che continua a fare da locomotiva e alcune crisi aziendali che, a questo punto, diventano fonti di preoccupazione per il futuro.

E' il quadro che emerge dall'indagine congiunturale e tendenziale della Confindustria del Friuli Venezia Giulia sull'andamento dell'industria regionale nell'ultimo trimestre del 2018.

Secondo gli industriali, in questo "quadro complessivamente positivo" rispetto al terzo trimestre dell'anno ci sono i segnali di "stabilizzazione dell’andamento economico per il prossimo trimestre".

Rispetto al trimestre precedente - secondo gli industriali - nel quarto rimane stabile il grado di utilizzazione degli impianti (pari a 82,3); la produzione industriale si incrementa di 3,9 punti, pari al 4,1% rispetto al +0,2% del terzo trimestre; le vendite registrano un +5,4% rispetto al -1,9% del terzo trimestre, segnando un incremento sia sul mercato domestico (+5,5% rispetto al -3,7%), sia su quello estero (+6,1% rispetto al -0,7%); i nuovi ordini riflettono un forte aumento passando dal -0,9% del terzo trimestre al +3,8% del quarto; l'occupazione congiunturale registra un miglioramento.

Rispetto al quarto trimestre del 2017, invece, la produzione industriale decresce dal +1,3% allo +0,9%; le vendite globali scendono dal +4,5% dell’anno precedente al +0,1% per effetto sia delle vendite in Italia (-0,2% contro il +2,0% del quarto trimestre del 2017), sia delle vendite estere (+1,0% rispetto al +6,2 del quarto trimestre 2017).

Per quanto riguarda, infine, le previsioni per il primo trimestre 2019 viene confermato il trend registrato a fine anno rispetto alla percezione degli imprenditori sull’andamento dell’economia, e cioè la prevalenza per la previsione di una sua stabilizzazione con tendenza al raffreddamento. Quest'ultimo è particolarmente evidente per la domanda interna (76% degli intervistati) e per l’occupazione (93% degli intervistati); meno per la produzione industriale e per la domanda estera.