L'Interporto ospiterà l’Istituto Superiore di Logistica

Intervenendo alla conferenza stampa di presentazione del nuovo Terminal Ferroviario, il Presidente di Unindustria Pordenone, Michelangelo Agrusti, riferendosi più ampiamente alla Destra Tagliamento, ha parlato di progetto globale di riorganizzazione del Sistema Industria Pordenone, "un modello di sicuro successo che – ha detto – è legato alla capacità di programmare il futuro con visione complessiva, organica, realizzando ciò che è necessario in tempi relativamente rapidi. Fiera, ICT, Interporto, Fabbrica Modello e Università – ha proseguito – sono un unicum che mettiamo al servizio delle imprese». E il Terminal è parte inscindibile di questo disegno strategico, una impresa al servizio delle imprese, un fatto straordinario che cambierà sensibilmente i connotati dell’organizzazione logistica del territorio dandogli un valore competitivo straordinario".

Ulteriore tessera di questo mosaico è l’Istituto Superiore di Logistica che, ha annunciato Agrusti, troverà sede dentro il nuovo building interportuale, un’iniziativa di alto profilo realizzata dalla collaborazione tra Unindustria, l’Istituto tecnico Navale di Trieste e il Marco Polo di Venezia. "Un luogo in cui i giovani diventeranno tecnici superiori con competenze relative alla gestione logistica dell’Interporto o a quelle richieste dalle aziende del comparto".

Un modello che si ripete: "Abbiamo investito nell’Industry 4.0 e creato le strutture di formazione dell’industria digitale tramite l’ITS Kennedy, l’Università e la Fabbrica Modello e tutto ciò ha concorso e concorre a costruire infrastrutture e personale. A Vallenoncello il paradigma è il medesimo".

Concetti portati a compimenti che stanno già dando i loro frutti visto che, ha informato ancora Agrusti, "intorno a Interporto sono sorte nuove aziende ed altre hanno fatto richiesta di insediamento, il prossimo passo è una ulteriore valorizzazione con la creazione di servizi analoghi a quelli in essere nel Sanvitese, a Ponterosso, affinché anche questa diventi una grande zona industriale». Agrusti ha ringraziato la Regione per aver canalizzato anche in questa direzione i propri investimenti, risorse che, ha precisato, «provengono invero e perlopiù dal mondo delle imprese attraverso la contribuzione fiscale. Per crescere competere ancora, però, c’è la necessità indispensabile di completare la rete infrastrutturale con la realizzazione dell’asse autostradale Cimpello – Gemona, un’opera prevista nei piani urbanistici della viabilità regionale da almeno trent’anni. Presto – ha informato il Presidente – nascerà un Comitato promotore costituito da imprenditori di Udine e Pordenone affinché la regione calendarizzi le attività di realizzazione dell’autostrada".

Un'infrastruttura viaria fondamentale anche per le sorti della zona industriale di Spilimbergo per il cui rilancio – ha detto ancora il Presidente di Unindustria – Camera di Commercio di Pordenone – Udine e categorie economiche tutte si stanno impegnando per il rilancio: "Abbiamo investito i primi 30 mila euro in uno studio che dovrà darci risposte puntuali su ciò che va messo in campo – risorse aggiuntive, interventi della Regione sia per quel che riguarda la nuova legge al varo del MISE – affinché quella zona diventi appetibile quanto prima".