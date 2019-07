La Dm Elektron di Buja assume

Presentato alle organizzazioni sindacali di Fim Cisl e Fiom Cgil il piano industriale quinquennale della Dm Elektron di Buja. La proprietà della fabbrica di schede elettroniche non prevede tagli del personale - 50 unità - come propettato in origine, ma anzi nuove assunzioni, che riguarderanno il settore ricerca e sviluppo, con l'introduzione di ingegneri ed esperti di software. Il piano industriale, atteso da mesi, dà nuove speranze all'opificio della Collinare. Sono previsti, infatti, anche nuovi investimenti.

Nessuno spostamento di macchine in Romania, ma un potenziamento. Da eseguire attraverso lo sviluppo di nuove risorse tecnologiche. Il piano prevede, infine, corsi di aggiornamento e formazione per le maestranze che si occupano di produzione. L'idea è quella di mantenere la concorrenza nel settore rimanendo in Friuli. È stato fissato intanto un incontro tra sindacati e Regione che si terrà il 16 luglio nella sede di via Sabbadini a Udine. È in quella occasione che si terrà un primo confronto anche con le istituzioni.

Intanto la proprietà ha avuto un primo incontro con Friulia per un supporto finanziario. Non sono noti, al momento, i contenuti del vertice né la disponibilità da parte della stessa Finanziaria regionale.