La friulana Amb acquista l’inglese Tdx

Un importante accordo internazionale è stato firmato ieri pomeriggio a Newcastle (Inghilterra) nel settore del packaging per alimenti. L'Amb Spa di San Daniele del Friuli, tra le prime aziende in Europa per la produzione di film plastici rigidi e flessibili, ha acquisito Tdx Limited di Newcastle, leader sul mercato inglese per la progettazione e prototipazione evoluta di imballaggi in Pet e Rpet (polietilene tereftalato riciclato e non).

Nel 2017 l’azienda - che lo scorso maggio ha festeggiato il suo 50esimo anniversario – aveva già raddoppiato la propria sede, acquisendo gli spazi della ex Coopca di Amaro e annunciando un piano di crescita e investimenti. L’accordo appena siglato è infatti complementare. La combinazione di progettazione e prototipazione personalizzata, tecnologia di stampa water-based priva di solventi ed esperienza di mezzo secolo nella produzione di imballaggi alimentari sicuri e sostenibili permetterà alle due aziende di creare un’offerta per il food packaging completa e con un referente unico.

"Quella di Tdx è un'acquisizione ad alto valore aggiunto e complementare che sostiene la crescita europea di Amb permettendoci di essere ancora più vicini ai nostri clienti nel Nord Europa" dichiara Giles Peacock, coo di AMB. "Il nostro obiettivo è quello di creare un riferimento unico per il mercato, in grado di offrire un servizio completo ‘end-to-end’ alle aziende che operano nel settore del packaging alimentare”.

"La nostra offerta così integrata ci permette di garantire ai clienti il fattore competitivo di cui hanno bisogno. Il tutto interagendo con un solo partner di eccellenza”, aggiunge Rolf Liebfried, Md di Amb.

"Siamo entusiasti di unire le forze con Amb e riteniamo che questa partnership acceleri in modo significativo l'espansione sul mercato. L’accordo darà vita a un autentico ‘one-stop-shop’ per opportunità significative in tutto il mondo, tanto che non vediamo l’ora di iniziare a lavorare insieme", ha detto Mark Prinn, Md di Tdx. "Le due realtà internazionali, da oggi insieme, mettono le basi per la nascita di un colosso del mercato. L’obiettivo è sviluppare e realizzare soluzioni in plastica per un packaging alimentare sicuro per l’uomo e sostenibile per l’ambiente: due concetti che continueranno a guidare le scelte strategiche della nuova partnership nell’ottica di un’economia circolare".

"Consideriamo questo come il primo passo per i nostri nuovi piani di crescita", commenta Bruno Marin, Ceo di Amb. "50 anni di Amb ci hanno portato a questo risultato attraverso l'innovazione, le persone di talento e la coerenza della nostra visione aziendale. Questo è il momento di crescere con orgoglio ed entusiasmo”.

Amb e Tdx avranno quattro sedi in tutta Europa – tra le quali il quartier generale Amb a San Daniele e il nuovo stabilimento di Amaro inaugurato nel 2017 – e una rete produttiva e logistica internazionale che supera i 430 dipendenti. Insieme le due aziende raggiungono un fatturato di oltre 150 milioni di euro. La transazione è sostenuta dall’emissione di titoli obbligazionari della Finint Investments SGR (Finint Bank Group). I termini finanziari della transazione sono riservati.