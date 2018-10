La friulana Sereni Orizzonti lunedì 29 apre la nuova RSA a San Mauro Torinese

A poco più di un anno dall’apertura del cantiere, sono terminati i lavori di totale ristrutturazione della nuova residenza per anziani posta in Corso Lombardia n. 20 a San Mauro Torinese e lunedì 29 ottobre la Sereni Orizzonti aprirà le porte ai suoi nuovi ospiti. Inizialmente in apertura con due nuclei, a breve la struttura entrerà a regime con tutti i suoi 120 posti letto. Con questo avviamento, il Gruppo Sereni Orizzonti rafforza la propria presenza in Piemonte, portando a 27 il numero di residenze in Regione e affermando ancora una volta il suo interesse per il territorio.



Completamente ammodernata e sviluppata su una superficie coperta di oltre 1000 mq sviluppati su 5 piani, la residenza per anziani ha una capacità ricettiva di 120 posti letto dedicati a ospiti non autosufficienti. Le camere, doppie e singole, sono tutte dotate di bagno attrezzato e arredate in modo confortevole e funzionale alle esigenze degli anziani.



Ben lontana dai classici canoni delle case di riposo di un tempo, San Mauro Torinese si presenta come una residenza funzionale e moderna, sviluppata tenendo conto soprattutto della qualità della vita degli anziani e in cui viene garantita, 24 ore su 24, l’assistenza di personale qualificato, coordinato da una equipe sanitaria e fisioterapica. Gli operatori, tutti altamente qualificati, provvedono ai bisogni dell’ospite per il mantenimento del suo stato di salute e di benessere psicofisico. L’alto standard qualitativo che il Gruppo friulano persegue nella realizzazione delle sue RSA ha come punto di forza la semplicità nell’organizzazione degli spazi e, al contempo, la gestione flessibile in relazione alle diverse esigenze degli ospiti.



Da poco autorizzata ed accreditata dagli enti competenti, la struttura è in grado accogliere sia ospiti privati che in convenzione con le ASL del territorio. Per accedere ai servizi della residenza di San Mauro Torinese e per tutte le informazioni in merito alla procedura e alla tempistica di inserimento, gli utenti o i loro familiari possono contattare il numero verde 800 21 88 22 che fornirà loro tutte le informazioni. In alternativa, è consultabile il sito www.sereniorizzonti.it.



Si segnala inoltre che, pur inaugurando lunedì 29, sono ancora aperte le ricerche di personale socio assistenziale e sanitario e si fatica a trovare molte professionalità specifiche del settore.



Negli anni, la friulana Sereni Orizzonti ha sviluppato competenze che permettono di progettare, costruire e gestire residenze socio-sanitarie per anziani, nuclei specializzati per disabili e comunità terapeutico-riabilitative per minori. Grazie ad un impegno continuo e costante, il Gruppo è presente in 10 regioni italiane, con una dotazione di oltre 5000 posti letto e 2900 dipendenti e collaboratori che ne fanno uno dei primi tre player nazionale e il primo in termini di crescita di posti letto.