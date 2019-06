La montagna del futuro

Programmi di filiera, da quella del legno a quelle agro-alimentari; turismo sostenibile e di qualità; reti innovative a supporto delle comunità e delle attività produttive: sono alcune delle indicazioni per lo sviluppo della montagna friulana, emerse dall’incontro che si è svolto nel pomeriggio a Tolmezzo per iniziativa di Intesa Sanpaolo.

L’istituto di credito ha riunito intorno a un tavolo i più importanti soggetti del territorio – dagli imprenditori agli amministratori pubblici, ai rappresentanti delle categorie professionali – per analizzare le strategie che, guardando al futuro, possono frenare lo spopolamento della montagna friulana. Un territorio che in sei anni, dal 2011 al 2017, ha perso il 6,1% della popolazione per effetto della crisi che ha colpito il vecchio modello territoriale che si fondava sull’economia tradizionale della montagna e sull’economia di confine.

Segnali negativi arrivano anche dal settore del turismo: tra il 2018 e il 2017, nelle zone di montagna le presenze sono scese sotto il milione, con una perdita secca di circa 200.000 unità, mentre nel resto della regione, nello stesso periodo, la crescita è stata del 6,7%. Un segnale d’inversione di tendenza è arrivato dalle presenze sulle piste da sci della scorsa stagione, con la punta più alta degli ultimi dieci anni.

Un’analisi, infine, è emersa sulla situazione della filiera del legno in tutte le sue fasi, dalla foresta alla lavorazione finale per l’arredo e l’edilizia, fino al riutilizzo e alla rimessa in circolo del materiale recuperato. Un’analisi che parla di opportunità significative, considerato che la montagna friulana è ricca di boschi, che esporta legno grezzo verso le segherie austriache per poi reimportarlo per i distretti del legno e dell’arredo di Pordenone e Manzano.