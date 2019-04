La Via della Seta è a senso unico?

Porto Franco di Trieste e Via della Seta: quali opportunità e quali criticità per le imprese del Friuli Venezia Giulia? Ne parlano stasera a FriulEconomy, a partire dalle 21 su Telefriuli (canale 11 o 511 in Hd), Zeno D’Agostino, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Massimo Masotti, Capogruppo Trasporti e Logistica Confindustria Udine, Tullio Bratta della Fantoni s.p.a. e Alessandro Vescovini del gruppo Vescovini, a partire dagli accordi con i cinesi e dal ruolo delle Pmi friulane.

Con due novità, fra loro totalmente distinte: l’ipotesi che nel Porto nasca una sorta di OrtoFranco per attività agricole e, su tutt’altro terreno, le trattative in corso con gli americani su ricerca e tecnologie.