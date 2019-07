Vuoi creare un’impresa? Desideri diventare un lavoratore autonomo? Hai l’ambizione di portare avanti l’attività della tua famiglia? S.I.S.S.I. ti aiuta a mettere in pratica le tue idee e ti accompagna anche nel ricambio generazionale. Per promuovere la cultura imprenditoriale e favorire la creazione di aziende e di lavoro autonomo nell’area montana della nostra regione, esiste Imprenderò in Fvg. Un progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del POR 2014/2020. Giovedì a Tolmezzo c’è il seminario “Lavorare in montagna diventa un’impresa?”per presentare in Carnia il Sistema Integrato di Servizi per lo Sviluppo Imprenditoriale del Fvg, l’Ati che si è aggiudicata il bando per informare in modo trasparente e semplificato i cittadini sulle opportunità offerte loro dai fondi regionali a sostegno dello sviluppo produttivo innovativo. Misure rivolte a giovani, a donne, a studenti, a disoccupati che interessano anche a professionisti e a manager. Alle 10, nella Sala dell’Uti della Carnia, in via Carnia Libera 29, apriranno i lavori il sindaco Francesco Brollo, un rappresentante della direzione regionale lavoro e formazione e il direttore generale di Ad Formandum, Alessandro Infanti. Interverranno Lucia Chiavegato, dirigente scolastico dell’Isis Paschini-Linussio, Andrea Scolari, collaboratore del dirigente dell’Isis Fermo-Solari, ed Enea Pellizzotti, presidente di Cna Tolmezzo. Portano le loro testimonianze anche Francesco Baraldo Sano, che dopo aver lavorato in Alitalia ha scelto di fare lo chef de “L'altro gusto” a Tarvisio, e Stefania Piller Hoffer, neo assessore di Sappada che di professione fa la geometra: Imprenderò punta anche a favorire la conciliazione fra vita professionale e vita privata. Dopo la proiezione di alcune video interviste, sarà aperto il dibattito.E visto che siamo a Tolmezzo dulcis in fundo assaggio del Tiramisù originale dell’Albergo “Roma”. S.I.S.S.I. che è formata da una trentina di partner di tutto il territorio regionale, si occuperà di accoglienza e orientamento, formazione individuale manageriale e imprenditoriale, coaching, valutazione del business plan e accompagnamento alla start-up. Sarà poi possibile, per i futuri imprenditori o liberi professionisti, accedere alle misure incentivanti finanziate dalla Regione con SelfiEmployement e con Garanzia giovani. Si può consultare il sito www.sissi.fvg.it per maggiori informazioni.