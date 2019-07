Lavoro in Fincantieri? Si attinga al subappalto

L’appello di Giuseppe Bono – “ci servono 5-6 mila figure professionali che non troviamo” – continua a far discutere. Sul nodo sollevato dall’ad di Fincantieri interviene anche Roberto D'Andrea, coordinatore nazionale Fincantieri per la Fiom-Cgil. Che passa al contrattacco: “In questi anni, grazie anche al rilancio produttivo dell'azienda, si sono formati migliaia di lavoratori che operano in appalto e in subappalto per Fincantieri, spesso con condizioni nettamente inferiori ai 1.600 euro promessi dall'amministratore delegato Giuseppe Bono”, commenta D’Andrea.

“Per rispondere alla richiesta di personale si può attingere, in primo luogo, a questo enorme bacino già professionalizzato. Inoltre, a livello locale le organizzazioni sindacali hanno già verificato la possibilità di dar vita a politiche attive del lavoro in grado di mettere allo stesso tavolo l'azienda, le scuole di formazione professionale, gli enti locali e tutti i soggetti interessati. I lavoratori degli appalti e dei subappalti sono sicuramente pronti a passare alle dirette dipendenze di Fincantieri e soddisfare l'esigenza di manodopera. E' per questo che chiediamo, al di là delle dichiarazioni a mezzo stampa, di aprire un tavolo di confronto”, conclude il coordinatore nazionale Fincantieri per la Fiom-Cgil.

“Una volta di più prendiamo atto di effimere prese di posizioni ideologiche di chi evidentemente è ben distante dal conoscere il sistema produttivo Fincantieri e, con molta probabilità, il mercato del lavoro in generale”, replica Fincantieri. “Il grido di allarme lanciato da tempo dalla nostra società riguarda la difficoltà di potenziare e incrementare tutta la filiera produttiva necessaria per sviluppare l‘importante carico di lavoro acquisito, con l’inserimento di figure professionali - solo a titolo di esempio saldatori, carpentieri, tubisti, elettricisti, coibentatori, verniciatori - che oggi purtroppo non sono più attrattive per i giovani”.

“Fincantieri ha assunto direttamente dal 2016 a oggi oltre 1.500 persone e altrettante ne assumerà nei prossimi anni, ma si trova nella situazione paradossale di non riuscire ad accompagnare la sua crescita per mancanza di professionalità”, continua il gruppo cantieristico. “La geniale ricetta industriale della Fiom di assumere in Fincantieri i lavoratori dell’indotto fa sorgere spontanea una domanda: dove si trovano le risorse in più che servono per costruire le navi? La soluzione è quella di depauperare l’indotto che ha costituito e costituisce una componente essenziale per la crescita dell’azienda? D’Andrea e la Fiom, invece di dedicarsi a dichiarazioni disancorate dalla realtà produttiva, dovrebbero preoccuparsi di collaborare in maniera attiva per recuperare nel nostro Paese una reale cultura del lavoro, ma forse questo è chiedere troppo a un’organizzazione che negli ultimi anni ha perso in Fincantieri più del 10% degli iscritti, rappresentando solo il 15% dei dipendenti, e che, senza portare valore aggiunto in termini di concretezza e propositività, si è distanziata sempre più dai lavoratori”, conclude la replica di Fincantieri.