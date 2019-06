Le novità del piano casa

Tutte le novità della legge regionale n. 6 del 29 aprile 2019 riguardo a “Il nuovo piano casa, il nuovo piano alberghiero e le nuove opportunità per le attività produttive” saranno illustrate alle imprese artigiane di settore nel seminario voluto e organizzato da Confartigianato Fvg che si terrà lunedì 17 giugno, alle 18, nella sede di Confartigianato Servizi Fvg S.r.l. “Udine Nord” in via Puintat n.2 - c/o Complesso Meridiana.

Introdotto dal presidente regionale di Confartigianato Fvg, Graziano Tilatti e da un intervento dell’avvocato udinese Antonella Fiaschi, l’appuntamento entrerà nello specifico dei provvedimenti regionali assunti per la competitività del territorio con tre relazioni: Mauro Bordin, in rappresentanza del presidente della Regione e capogruppo della Lega in Consiglio regionale illustrerà la ratio della legge; Lorenzo Tosolini, presidente della IV Commissione regionale presenterà il “Nuovo piano casa”, l’avvocato Fabrizio Luches, dell’Ufficio legislativo della Regione, spiegherà il “Nuovo piano alberghi e attività produttive”.

La partecipazione al seminario è gratuita. Adesioni online dal sito www.confartigianatoudine.com