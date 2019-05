Maltempo, da Intesa 50 milioni di euro per Veneto e Fvg

Intesa Sanpaolo ha stanziato un plafond di 50 milioni di euro per finanziamenti a condizioni agevolate destinati alle imprese, ai piccoli artigiani, commercianti e famiglie che hanno subito danni a causa del maltempo che ha colpito il Veneto e il Friuli Venezia Giulia in questi giorni.

Le imprese del settore Agro-Alimentare avranno inoltre la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti fino ad un massimo di 24 mesi.

I finanziamenti potranno essere attivati con un iter semplificato anche sulla base di un’autocertificazione e potranno essere estinti anticipatamente senza alcun costo. Le richieste verranno gestite in via prioritaria al fine di rispondere nel più breve tempo possibile alle famiglie ed imprese colpite da questo evento.

“Siamo vicini a tutte le realtà che in queste ore stanno vivendo momenti difficili a causa del maltempo dei giorni scorsi" dichiara Renzo Simonato, direttore regionale per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige di Intesa Sanpaolo - intendiamo dare un segno concreto, attivando tutti gli strumenti idonei per essere al fianco delle aziende e delle famiglie colpite”.

Intesa Sanpaolo mette a disposizione tutte le filiali presenti sul territorio per informazioni e assistenza immediata.