Maltempo: Confidimprese Fvg stanzia 3 milioni

Dal più dimensionato Confidi del Friuli Venezia Giulia, unico vigilato da Banca D’Italia in regione, giunge un importante strumento a sostegno delle imprese regionali colpite dall’alluvione della scorsa settimana, in collaborazione con le banche convenzionate che hanno messo a disposizione plafond a tassi vantaggiosi per le imprese. Trattasi di risorse finanziarie atte ad agevolare l’accesso al credito delle PMI danneggiate dalla eccezionale ondata di maltempo. Grazie a un accordo con le principali Banche, le imprese potranno beneficiare di garanzie forti a prima richiesta fino all’80% che, limitando il rischio credito delle banche, permetteranno di accedere velocemente a condizioni particolarmente vantaggiose.

Il Presidente Roberto Vicentini commenta: “Con uno stanziamento di un plafond iniziale di 3 milioni di euro siamo riusciti a dare la prima risposta all’emergenza che si è venuta a creare. Un'azione concreta che permette agli imprenditori, di qualsiasi settore economico, di beneficiare di un aiuto immediato per risollevarsi”.

Confidimprese Fvg – unitamente alle banche convenzionate - fornirà assistenza per la compilazione delle pratiche e garantirà risposte in tempi ridotti e commissioni di garanzia scontate del 40%. La domanda dovrà essere corredata da una breve relazione che indichi i danni diretti ed indiretti subiti con l’alluvione.

Il vantaggio dei tassi ridotti si somma alla possibilità di ottenere un pre-ammortamento che permetta alle imprese il pagamento della prima rata della quota capitale dopo alcuni mesi dal ricevimento del finanziamento.

Per le domande, o per maggiori informazioni, ci si può rivolgere agli sportelli Confidimprese Fvg e delle banche. Hanno già aderito Artigiancassa, Credifriuli, FriulAdria-Credit-Agricole, Friulovest Banca, BCC Pordenonese e Unicredit. Le altre banche hanno assicurato adesione in tempi strettissimi.