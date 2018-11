Maltempo: grazie a Intesa Sanpaolo per l'attenzione al Fvg

"Ringrazio Intesa Sanpaolo per la sensibilità dimostrata nell'attivare immediatamente diverse forme di sostegno ai territori pesantemente funestati dal maltempo di fine ottobre che, come già confermato dai primi stanziamenti del Governo, ha lasciato al Friuli Venezia Giulia il triste primato di seconda regione più colpita dopo il Veneto". È il governatore Massimiliano Fedriga a sottolineare la doppia iniziativa del gruppo bancario che, oltre a sospendere per un anno le rate dei finanziamenti a imprese e famiglie del Nordest messe in ginocchio dagli eventi atmosferici, per i medesimi soggetti ha stanziato un plafond nazionale di 1 miliardo di euro, dei quali 270 milioni destinati al Triveneto, per finanziamenti a condizioni agevolate.

"Così come - prosegue Fedriga - tutte le istituzioni si sono mosse con prontezza nel fronteggiare l'emergenza ad ogni livello, stiamo assistendo a concrete manifestazioni di supporto da parti di aziende e privati cittadini che, al di là del beneficio diretto che saranno in grado di contribuire a garantire al nostro territorio, aprono il cuore di tutti noi nella consapevolezza - conclude il governatore Fvg - che un problema condiviso fra molti si trasforma ben presto in una soluzione efficace".