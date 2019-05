Marina inglese, Fincantieri si ritira dalla gara

Fincantieri si è ritirata dalla gara della Marina militare inglese per la fornitura di tre navi di supporto logistico per un valore di un miliardo. Lo riferisce il Financial Times. Fincantieri era stata inserita nella short-list della quale facevano parte anche il gruppo coreano Dsme, il gruppo spagnolo Navantia, il gruppo giapponese Japan Marine United Corporation e un consorzio inglese composto da Bae Systems, Babcock International, Cammell Laird e Rolls-Royce.

La decisione di Fincantieri - riferisce Milano Finanza - è stata confermata al Financial Times da un rappresentate della società e sarebbe dovuta a diverse considerazioni legate ai termini commerciali della commessa, tra cui la richiesta al vincitore di finanziare in anticipo la commessa.

Lo stesso rappresentante ha, tuttavia, sottolineato che il Ministero della Difesa inglese ha chiesto alla società di considerare i nuovi documenti relativi alla gara che saranno messi a disposizione nei prossimi giorni. L'assegnazione è prevista per il 2020.