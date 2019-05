Mercatone Uno, dichiarato il fallimento

Questa mattina tutti i negozi Mercatone Uno, tra i quali anche quelli di Monfalcone e Sacile, hanno chiuso i battenti. Shernon Holding, la società che aveva acquisito 55 negozi della catena, è stata dichiarata fallita. I lavoratori, però, non hanno ricevuto alcuna comunicazione ufficiale dalla proprietà e hanno appreso la notizia nella notte attraverso i social network.

Davanti a numerosi negozi con le serrande abbassate sono in corso presidi e sit-in dei dipendenti. Circa un mese fa, Shernon Holding aveva presentato domanda per l'ammissione al concordato preventivo al tribunale di Milano. Sono oltre 1.800 i dipendenti in tutta Italia, 53 dei quali impegnati nei due punti vendita regionali che erano rimasti aperti, ai quali si sommano i 13 lavoratori del negozio di Reana del Rojale che erano in attesa di rientrare a breve operativi. Ora le loro speranze sono rivolte al tavolo di crisi intetto per giovedì 30 maggio al Mise.

Il sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint ha incontrato nella sede municipale le lavoratrici del Mercatone Uno. Cisint ha espresso la vicinanza del Comune e l'impegno, nei limiti delle proprie competenze, a seguire lo sviluppo delle vertenza. Il sindaco si è immediatamente attivata nei confronti della Regione e del sottosegretario al lavoro Durigon per segnalare la grave situazione che si è venuta a determinare e che colpisce un settore di attività a prevalente manodopera femminile, per una sensibilizzazione affinché possa essere messa in atto ogni possibile iniziativa di fronte alle difficoltà che dovranno affrontare queste famiglie.

“Ho seguito la vicenda del Mercatone Uno dal 2015. Pochi giorni fa ho sentito il sindaco di Reana del Rojale per capire come mai ci fossero dei movimenti nei pressi del negozio. Purtroppo solo stanotte abbiamo capito quel che succedeva”. È il commento del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Cristian Sergo, alla notizia del fallimento di Shernon. “Sapere del fallimento che porta a un futuro ancora più incerto per i lavoratori provoca tanto rammarico e rabbia per come è stata gestita negli anni tutta questa vicenda – aggiunge Sergo -. L'epilogo con la comunicazione ai dipendenti via social la dice lunga. L'unica speranza rimane che i nuovi negozi, che sicuramente apriranno in quei locali, diano la priorità all'assunzione del personale rimasto per strada, a cui da anni viene promessa una riapertura che non ci sarà più”.

“Nella passata legislatura, grazie al Movimento 5 Stelle – conclude il consigliere regionale - è stata approvata una norma che prevede un meccanismo del genere in caso di aperture di centri commerciali. Quindi si può fare".