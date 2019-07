Mercatone Uno, domani incontro al Mise

Potrebbe essere una giornata decisiva, quella di mercoledì 31 luglio, per il futuro dei lavoratori del Mercatone Uno. Il Ministero dello Sviluppo economico ha convocato sindacati e amministratori straordinari: sul tavolo la richiesta delle sigle sindacali di attivare un tavolo di crisi permanente e costante al Mise e contestualmente avviare il confronto sulle prospettive occupazionali e sull’emergenza reddituale dei 1860 lavoratori coinvolti, che "percepiscono ammortizzatori sociali ai limiti della sostenibilità e al di sotto del reddito di cittadinanza, tra i 200 e il 400 euro al mese", denunciano i sindacati.

In Friuli Venezia Giulia sono rimaste senza lavoro 69 persone divise tra i punti vendita di Monfalcone, Reana del Rojale e Sacile. Alcune di loro, in particolare dalla città dei cantieri, erano presenti alla manifestazione del 24 luglio, a due mesi esatti dal fallimento, che si è svolta nella Capitale davanti al Mise, raccogliendo dipendenti di tutti i 55 punti vendita nazionali. Quel giorno, anche l’associazione "Fornitori Mercatone Uno" si era schierata a fianco dei lavoratori, preparandosi al contenzioso, visto che sarà difficile per i fornitori recuperare i soldi da incassare. Si stima che le aziende coinvolte siano oltre 500 a fronte di crediti mancanti di 250 milioni di euro.

Giovedì, invece, toccherà ai sindacalisti di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs partire dalla nostra regione e scendere a Roma. “Vogliamo sederci al tavolo e sentire quali possano essere le soluzioni - spiega Massimiliano Burelli della Cgil di Pordenone, che presenzierà al confronto – sperando che si riesca a trovare una soluzione rapida e le nostre richieste siamo prese in considerazione”.

I giorni passano e l’orologio scorre. C’è tempo fino al 31 ottobre per la presentazione delle offerte vincolanti per l’acquisto dell’intero o di parte del perimetro di vendita, mentre le operazioni di cessione dovranno chiudersi perentoriamente entro il 31 dicembre di quest’anno. Per le tre federazioni sindacali sarà anche necessario che il Mise si faccia carico di ricercare soluzioni alternative e di politiche attive, qualora non vi fossero offerte per tutto o parte del compendio aziendale.