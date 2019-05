Metalmeccanica, boom di robot anche in Fvg

Il varo, nel 2016, del piano di incentivazione fiscale per i beni 4.0 ha rafforzato la competitività del tessuto produttivo italiano: solo nel 2018, infatti, sono stati 9.237 i robot installati nelle aziende, l'11,5% in più rispetto all'anno precedente. In Friuli Venezia Giulia è stato determinante, nella corsa all'adozione di tecnologie 4.0, il ruolo del comparto della metalmeccanica.

"L'adozione di robot collaborativi ha e avrà un forte impatto sull'economia regionale" sostiene Sergio Barel, presidente di Cluster Comet, cluster della metalmeccanica in Friuli Venezia Giulia che rappresenta 3.800 aziende, circa 58.000 addetti e il 48 per cento delle realtà manifatturiere in regione. Una situazione che ricalca quella nazionale, fotografata dal rapporto 2019 di Confindustria dove si rileva che, su un totale di 8mila richieste di agevolazione, 4mila e 400 provengono da imprese del settore manifatturiero trainato, anche qui, dalla metalmeccanica. L'iper ammortamento ha interessato soprattutto piccole e medie imprese: le aziende con meno di 250 addetti rappresentano, infatti, il 96% dei beneficiari dei 450 milioni di investimenti e, di queste, il 35% ha meno 50 collaboratori.

“Analoga la situazione del Friuli Venezia Giulia - continua Barel - il cui tessuto imprenditoriale è costellato da PMI fortemente specializzate che, per continuare a rivestire un ruolo preminente nelle nicchie di mercato in cui sono leader, hanno la necessità di innovare i processi produttivi aziendali". Tuttavia, da Barel arriva anche un monito: “Questa trasformazione porta con sé l'urgenza di personale con competenze trasversali: dalla meccatronica alle nuove tecnologie di produzione, dai processi produttivi alle automazioni. Le nostre aziende hanno difficoltà a reperire sul territorio nuovi addetti mentre sono 5mila i posti di lavoro disponibili e necessari per affrontare questa rivoluzione. In questo panorama è evidente come la metalmeccanica strizzi l'occhio ai giovani, linfa vitale per trainare la metalmeccanica regionale tra i big mondiali".

Ecco quindi che, per essere davvero competitivi in un mercato sempre più globale, diventa necessario dotarsi di un rinnovato know-how. Quali sono le competenze di cui il comparto della metalmeccanica sente l'esigenza? Per rispondere a questo interrogativo, il Cluster Comet ha affidato al Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche dell’Università di Trieste e al Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università Udine l'indagine "Il capitale umano nella metalmeccanica". I due atenei friulani hanno avviato una fitta attività di analisi che coinvolge direttamente oltre 250 imprese metalmeccaniche del territorio. Un progetto comune che sottolinea l’importanza della collaborazione tra pubblico e privati e che servirà ad accorciare le distanze tra ciò che viene insegnato nelle aule universitarie e le competenze di cui le aziende hanno necessità.

Comet – Cluster della Metalmeccanica del Friuli Venezia Giulia - svolge il ruolo di coordinatore del sistema metalmeccanico regionale, in particolar modo delle imprese operanti nella meccanica, termoelettromeccanica, componentistica, materie plastiche, metallurgia e produzione di macchinari. Un Cluster che rappresenta circa 3.800 imprese, oltre 54.000 occupati e 5,8 miliardi di euro di export. Il più importante in Friuli Venezia Giulia, considerato che il 48% delle Imprese del manifatturiero in regione opera nel settore delle Metalmeccanica.

Quindi, in qualità di soggetto di riferimento dell’interno comparto metalmeccanico della regione, Comet struttura progetti e attività che nascono sempre dal bisogno emerso dal tessuto imprenditoriale e punta all’attivazione delle sinergie tra i soggetti pubblici e privati del Cluster della Metalmeccanica, con l’obiettivo di svilupparne le potenzialità ed enfatizzarne le competenze.