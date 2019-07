Micaela Illy nel cda di Prestat

Accelera il processo d’integrazione tra Domori (azienda del Gruppo Illy che produce prodotti a base di cioccolato di alta qualità) e Prestat, il Brand di cioccolato inglese fornitore della Casa Reale, entrato a far parte del Gruppo Illy nel mese di marzo.

Andrea Macchione, ad di Domori, infatti, è stato nominato presidente di Prestat, mentre nel cda dell’azienda inglese entra Micaela Illy, figlia di Andrea, Presidente di illycaffè. Il suo ingresso nel Board s’inserisce nella visione del neo-costituito ‘Polo del Gusto’, che vede la partecipazione delle nuove generazioni della famiglia e punta alla crescita e internazionalizzazione delle aziende non legate al caffè.

Prestat, che ha ispirato Roald Dahl nella scrittura del celebre romanzo ‘La fabbrica di cioccolato’ costruito attorno all'eccentrico cioccolatiere Willy Wonka, nel 2018 ha generato vendite per 7 milioni di sterline, ha circa 100 dipendenti e rifornisce alcune catene distributive prestigiose come Fortnum & Mason e Liberty. Prestat, peraltro, produce il cioccolato preferito dalla famiglia reale britannica e della Regina Elisabetta, tanto da avere ricevuto due Royal Warrants, le onorificenze che attestano come una società abbia svolto servizi per la Corona.